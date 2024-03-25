قطع أذن أحدهم خلال استجوابه.. اول ظهور لمرتكبي مجزرة موسكو خلال محاكمتهم وكشف جنسيتهم

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متهم
الإثنين، 25-03-2024 12:39 م


اعترف ثلاثة من الأربعة متهمين المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو والذي أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا بالذنب أمام محكمة روسية يوم الأحد.

واتهمت محكمة منطقة باسماني في موسكو رسميًا داليردجون ميرزوييف، 32 عامًا؛ وسعيدكرامي راشاباليزودا، 30؛ محمدسوبير فايزوف، 19؛ وشمس الدين فريدوني، 25 عاماً، بارتكاب عمل إرهابي جماعي أدى إلى مقتل آخرين، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وأوضحت الصحيفة، أن عقوبة الجريمة القصوى هي السجن مدى الحياة، كما أمرت المحكمة باحتجاز المشتبه بهم، وجميعهم مواطنون طاجيكستان، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى 22 مايو.

واعترف كل من ميرزوييف وراشباليزودا وشمس الدين فريدوني بالذنب بعد توجيه التهم إليهم، أما الرابع، فايزوف، فقد تم إحضاره إلى المحكمة مباشرة من المستشفى على كرسي متحرك وجلس مغمض العينين طوال الإجراءات.

ومثل الثلاثة المشتبه بهم أمام المحكمة وهم مصابون بكدمات شديدة ووجوه منتفخة وسط تقارير في وسائل الإعلام الروسية عن تعرضهم للتعذيب أثناء استجوابهم من قبل الأجهزة الأمنية

وذكرت وسائل إعلام روسية، السبت، أن أحد المشتبه بهم قطعت أذنه أثناء الاستجواب.




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