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قصيدة من عائض القرني لـ" أم زياد "

عائض القرني- أم زياد
عائض القرني - أم زياد
Native
الثلاثاء، 04-05-2021 10:41 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية أبيات شعر للداعية عائض القرني أهداها إلي بائعة الخضار" أم زياد " التي تم تصويرها في الدمام وتم التنمر عليه .
وقال عائض القرني في قصيدةه :
أبائعة الخضار عليك مني * سلام الله ما ضحك الصباحُ
نجوم الليل تُنظم فيك عقدًا * بجيد المجد والجوزا وشاحُ
وفي نصف النهار وقفتِ رمزًا * فطاب العيشُ والكسبُ المباحُ
سعوديون نشكر فيك عزمًا * يفضُّ الصخر فالدنيا كفاحُ
جدير بالذكر أن نائب أمير الشارقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أمر بتوفير مقر للسيدة أم زيادة بشكل عاجل بأحد أسواق الخضار بالدمام، وقد أجري اتصال بها وأبلغها بحصولها علي مصر دائم ونظامي لكسب الرزق حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع الغير نظامية .
 

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