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شاهد.. «بن سلمان» يقود سيارته في جولة بأمير قطر

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أمير قطر وولي العهد السعودي
 
الثلاثاء، 05-01-2021 08:19 م محمد فضل

نشرت مواقع سعودية، فيديو وصور كشفت قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقيادة سيارته في جولة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في منطقة العلا التاريخية.
وأوضحت الصورة أن ولي العهد هو من يقوم بقيادة السيارة بنفسه ويجلس بجانبه أمير قطر، ويتجاذبان أطراف الحديث.
كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام ولي العهد بجولة تفقدية للمناطق الأثرية في “العلا” يرافقه الأمير “تميم” وعدد من الضيوف.
وجاءت تلك الجولة بعد انتهاء القمة الخليجية الـ ٤١ التي عقدت بـ “العلا” بحضور ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية المصري وعدد من الضيوف.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:




 

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