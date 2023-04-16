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قتل بطل رياضي أمام والدته بـ13 رصاصة.. القبض على ضابط كويتي من الأسرة الحاكمة

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المتهم
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الأحد، 16-04-2023 01:11 م

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على قاتل بطل سباق الدراجات الرياضية الكويتي عبدالعزيز الزعتري، فيما ذكرت بعض الحسابات الكويتية أن القاتل أحد الشيوخ ويعمل ضابط في الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها إن "قطاع الأمن الجنائي بعد تكثيف البحث والتحري تمكن من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتم إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن "لا أحد فوق القانون كائناً من كان، وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".

وفارق بطل سباق الدراجات المائية الكويتي عبدالعزيز الزعتري، الحياة بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهول أمام منزله، حيث أطلق القاتل عليه 13 رصاصة ليفارق الضحية الحياة أمام والدته.

 

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