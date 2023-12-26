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فيديو يهز الكويت.. امرأة تصفع رجل أمن في الشارع على وجهه

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فيديو يهز الكويت.. امرأة تصفع رجل أمن في الشارع على وجهه

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الثلاثاء، 26-12-2023 01:15 م


وثق مقطع فيديو متداول مشاجرة عنيفة مع الشرطة في الكويت في أحد الشوارع.
وأظهر الفيديو رجال الشرطة الكويتية يوقفون سيارة حمراء يستقلها شاب وامرأة، وكانت الأخيرة غاضبة من رجال الأمن لتقوم بتسديد صفعة عنيفة لأحدهم .
وأثارت المرأة غضب رجل الأمن الذي صفعته ليقوم هو الآخر برد الصفعة لها، ما أشعل غضب الشاب الذي كان برفقتها، وقام بضرب رجل الأمن.
ونشبت المشاجرة بين الشاب ورجل الأمن فيما حاول رجال الأمن الآخرين فض الاشتباك وإبعاد الشاب عن زميلهم لكن الشاب خلع قميصه وقفز فوق السيارة وعاد من جديد ليضرب رجل الأمن.


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