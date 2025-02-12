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فيديو مُهين.. ماكرون يتجاهل مصافحة رئيس وزراء الهند ويضعه في موقف محرج

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فيديو مُهين.. ماكرون يتجاهل مصافحة رئيس وزراء الهند ويضعه في موقف محرج

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الأربعاء، 12-02-2025 11:12 ص

 

 

وثق مقطع فيديو لحظة تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل، مصافحة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال مشاركته في استضافة قمة الذكاء الاصطناعي في باريس أمس الثلاثاء.

 

وأظهر الفيديو ماكرون وهو يمر على الحضور ويصافحهم، ولكنه تجاهل مصافحة "مودي"، الأمر الذي وضعه في موقف محرج خاصة بعدما مد يده إليه.

 


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