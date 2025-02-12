فيديو مُهين.. ماكرون يتجاهل مصافحة رئيس وزراء الهند ويضعه في موقف محرج

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لحظة تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل، مصافحة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي،
خلال مشاركته في استضافة قمة الذكاء الاصطناعي في باريس أمس الثلاثاء.
وأظهر الفيديو
ماكرون وهو يمر على الحضور ويصافحهم، ولكنه تجاهل مصافحة "مودي"، الأمر
الذي وضعه في موقف محرج خاصة بعدما مد يده إليه.
Sorry not sorry: French President Emmanuel Macron greeted world leaders but did not shake hands with Indian PM Narendra Modi, despite Modi’s attempts at the Paris AI Summit. pic.twitter.com/a5S2PMoUTo— Clash Report (@clashreport) February 11, 2025