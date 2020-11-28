السبت، 28-11-2020
07:13 م
الطيب حسين
قالت وسائل إعلام عربية، إن العاصمة الفرنسية باريس
تشتعل بمواجهات بين الشرطة ومحتجين.
وذكرت قناة الحدث العربية، أن شرطة العاصمة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة اليوم السبت.
وجاء هذا بعدما أطلق محتجون ملثمون ألعابا نارية تجاهها ونصبوا الحواجز ورشقوا الحجارة.
وتظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن ضربت الشرطة منتجا موسيقيا من أصول إفريقية ما أثار الغضب بشأن مشروع قانون يُنظر إليه على أنه يحد من حق الصحفيين في الإبلاغ عن وحشية الشرطة، وفق "روسيا اليوم".