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عقوبات أمريكية و أوربية تستهدف مسئولين في ميانمار

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 23-02-2021 02:33 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض الاثنين عقوبات علي اثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من فبراير .
كما كلف وزراء خارجية الاتحاد الأوربي مسئول السياسة الخارجية بوضع سلسلة من الإجراءات لاستهداف المسئولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار ، لافتين في بيان إلي أن الاتحاد الأوربي يدعو إلي وقف تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحلة الطوارئ وإعادة الحكومة المدنية الشرعية وافتتاح البرلمان المنتخب حديثا ، حسبما نشرت " الأسوشيتد برس " .
جدير بالذكر أن ميانمار تشهد تظاهرات بالآلاف احتجاجا علي اعتقال الزعيمة " أونج سان سو تشي " وللمطالبة بالإفراج عنها .
 

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