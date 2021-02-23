عقوبات أمريكية و أوربية تستهدف مسئولين في ميانمار

الثلاثاء، 23-02-2021
02:33 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة
فرض الاثنين عقوبات
علي اثنين من جنرالات ميانمار
بسبب انقلاب الأول من فبراير .
كما كلف وزراء خارجية الاتحاد الأوربي مسئول السياسة الخارجية بوضع سلسلة
من الإجراءات لاستهداف المسئولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار
، لافتين في بيان
إلي أن الاتحاد الأوربي يدعو إلي وقف تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري
لحلة الطوارئ وإعادة الحكومة المدنية الشرعية وافتتاح البرلمان المنتخب حديثا ،
حسبما نشرت " الأسوشيتد برس " .
جدير بالذكر أن ميانمار
تشهد تظاهرات بالآلاف احتجاجا علي اعتقال الزعيمة
" أونج سان سو تشي " وللمطالبة بالإفراج عنها .