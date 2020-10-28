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عاجل.. هزة أرضية تضرب السعودية

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عاجل.. هزة أرضية تضرب السعودية
 
الأربعاء، 28-10-2020 07:00 م الطيب حسين

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر المملكة العربية السعدية اليوم الثلاثاء.

ورصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الهزة.


وقال متحدث هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، إن الهزة وقعت على عمق يصل إلى 2.5 كيلومتر جنوب محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير.

وأوضح أن سبب الهزة يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أبا الخيل الجميع بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

وبين أن المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين يتابع الإشارات الواردة عبر 270 محطة رصد منتشرة في جميع مناطق المملكة بشكل علمي ومدروس.


 

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