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السعودية: 2 مليار دولار من أجل الفضاء

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السعودية: 2 مليار دولار من أجل الفضاء
 
الأربعاء، 28-10-2020 06:20 م الطيب حسين
كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، عن تخطيط المملكة العربية السعودية لدعم برنامجها الفضائي بـ8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وبأتي هذا في إطار خطة التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وخلق آلاف فرص العمل للشبان.

وانتهت الهيئة السعودية للفضاء التي أنشئت بموجب مرسوم ملكي في أواخر عام 2018 من وضع خطة للحكومة، من المتوقع الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام، والتي بموجبها ستحصل ميزانية القطاع على دفعة مبدئية بقيمة ملياري ريال.

وقال الأمير سلطان نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في تصريح لـ"رويترز": "في الوقت الذي نعيش فيه الآن، أصبح الفضاء قطاعا أساسيا في الاقتصاد العالمي، يمس كل جانب من جوانب حياتنا على الأرض.. ومن المتوقع أن تنمو الأعمال المتعلقة بالفضاء واقتصاديات الفضاء لتصل إلى تريليونات الريالات مع تقدمنا".

وأضاف: "نعتقد أن هناك الكثير من الفرص الموجودة في قطاع الفضاء ونحن في السعودية نعتزم الإستفادة من هذه الفرص على جميع المستويات".

وتضمنت مهامه على متن ديسكفري كإخصائي حمولة إطلاق القمر الصناعي عرب سات، والذي كان طفرة في ربط المنطقة ببقية العالم.

ويبلغ عائد الاستثمار الحالي لقطاع الفضاء السعودي 1.81 ريال لكل ريال مستثمر، ويقارن ذلك بعائد يتراوح بين 7 و20 ريالا لكل ريال يستثمر في القطاع في الاقتصادات المتقدمة، وفقا لبيانات هيئة الفضاء السعودية.

 

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