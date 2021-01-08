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عاجل.. السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل

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عاجل.. السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل
 
الجمعة، 08-01-2021 04:38 م الطيب حسين
أعلنت الممكلة العربية السعودية، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس": "مصدر مسؤول بـ #وزارة_الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ".

وتابعت: "رفع تعليق رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل".

وذكرت: "يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقًا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس #كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

 

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