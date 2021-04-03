الأحد 04 أبريل 2021
توقيت مصر 18:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دبلوماسي سوداني يكشف مخاطر التصعيد العسكري ضد سد النهضة

المحكمة تصدر قرارها بشأن فنانة ومخرج شهير بتهمة الزنا

حرب عالمية ثالثة ستندلع "خلال شهر"

القبض على «محاسِبة» بقصر أمير قطر في المغرب

كورونا يتوحش.. الفنانة أمل رزق تفقد القدرة على الحركة: ادعولي

أول رد من سوسن بدر على عدم اختيارها في موكب المومياوات

قرار رسمي بإيقاف نجم الزمالك وسط تكتم على ما حدث

إجبار ترامب علي دفع 122 مليون دولار

فيسبوك تسرب بيانات نصف مليار مشترك

من هي «ميرال ماهيليان» التي قادت موكب المومياوات الملكية؟

ADS
 

عاجل.. اعتقال شخصيات بارزة في البلاط الملكي بالأردن

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 03-04-2021 07:18 م المصريون
كشفت وكالة الأنباء الأردنية، اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.

ولم يتضح بعد سبب هذا التطور في البلاد، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
 

إقرأ ايضا

ملك الأردن

تنبأت بـ انقلاب الأردن قبلها بـ 24 ساعة .. مفسرة أحلام تتصدر تويتر بعد تغريدة غامضة

حمزة بن الحسين

الأمير المتهم بتدبير انقلاب الأردن يخرج عن صمته بفيديو مسرب ويكشف عدة مفاجآت

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يفجرمفاجأة مدوية عن انقلاب الأردن

أخبار متعلقة

ملك الأردن

تنبأت بـ انقلاب الأردن قبلها بـ 24 ساعة .. مفسرة أحلام تتصدر تويتر بعد تغريدة غامضة

YemenShabab2020-07-20-12-12-51-960084

أول تعليق من الديوان الملكي السعودي على اعتقالات الأردن

Capture

اشترى أرضًا لليهود.. الكشف عن سبب اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق

ارشيفية

دولة عربية تقرر حظر صيد الأسماك لهذا السبب

154808347_2520480994927797_8218108227459510527_n

"كورونا" يفتك ببلد عربي ويسجل به حصيلة وفيات قياسية