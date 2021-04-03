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عاجل.. اعتقال شخصيات بارزة في البلاط الملكي بالأردن
أرشيفية
السبت، 03-04-2021
07:18 م
المصريون
كشفت وكالة الأنباء الأردنية،
اعتقال
الشريف حسن بن زيد
و
باسم عوض الله
وآخرين لأسباب أمنية.
ولم يتضح بعد سبب هذا التطور في البلاد، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
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الاردن
اعتقال
الشريف حسن بن زيد
باسم عوض الله
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