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طيران الجزيرة تقدّم خصومات لغاية 30% عند الحجز المبكر

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ارشيفية
الإثنين، 02-09-2024 11:52 ص
تطبق الخصومات على جميع الوجهات


أطلقت طيران الجزيرة اليوم حملة "الحجوزات المبكرة" التي تقدّم من خلالها للمسافرين خصومات تصل لغاية 30% عند الحجز مبكراً في فترة تتراوح ما بين 45 و120 يوماً قبل تاريخ السفر، حيث تتطبق هذه الخصومات على جميع الوجهات التي تخدمها الشركة عبر استخدام الكود الخاص بالحملة وهو J9Early. ويتم تطبيق الخصومات عند الحجز على النحو التالي:


◆ خصم 30% عند الحجز قبل 91 إلى 120 يوماً من تاريخ السفر 

◆ خصم 20% عند الحجز قبل 61 إلى 90 يوماً من تاريخ السفر 

◆ خصم 10% عند الحجز قبل 45 إلى 60 يوماً من تاريخ السفر 


وتغطي هذه الحملة جميع الرحلات، رحلات الوجهة الواحدة ورحلات العودة إلى أي من وجهات طيران الجزيرة الـ61 عبر الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا.


للإستفادة من الخصم والكود الخاص بالحملة، على المسافرين الحجز قبل انتهاء الحملة في يوم 14 سبتمبر من خلال موقع طيران الجزيرة: www.jazeeraairways.com  أو تطبيق الجزيرة أو عبر الاتصال على مركز خدمة العملاء أو أي من القنوات الأخرى لحجز الرحلات المتاحة.


وتسري الحملة على الرحلات التي يتم حجزها للسفر لغاية يوم 20 مارس 2025 لتوفر فرصة حصرية لانتهاز الأسعار التنافسية خلال فترات ذروة السفر وكذلك لاستكشاف وجهات جديدة مميزة، علاوة عن إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية مثل اختيار المقعد وخدمة الأولوية وطلب الوجبات مسبقاً.


وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباتي: "نلتزم في طيران الجزيرة بتقديم قيمة استثنائية وخدمة متميزة للمسافرين عبر شبكتنا، وعروض الحجوزات المبكرة هي إضافة مثالية للمسافرين الذين يحبون التخطيط المسبق والسفر بفعالية، حيث إن الحجز المسبق يوفر راحة البال ويمكّن المسافرين من التوفير بتكلفة السفر. يسعدنا دائماً مساعدة المسافرين على السفر أكثر والمساهمة في خلق تجارب سفر رائعة." 

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