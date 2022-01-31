ضربة قاصمة.. ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية بدولة عربية

الإثنين، 31-01-2022
02:15 م
أعلن وزير الداخلية
اللبنان
ي، بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيل
ية
لها أدوار إقليمية ومحلية.
ورأس رئيس مجلس الوزراء اللبنان
ي، نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في
السراي الحكومي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيستكمل البحث في
جلستين متتاليتين تعقدان يوم الأربعاء المقبل.
هذا وأدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة القاضي
عباس الحلبي بالمقررات، بعد انتهاء الجلسة، وكشف أن "وزير الداخلية
بسام
مولوي أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس
لمصلحة العدو الإسرائيل
ي وتبين أن دور هذه
الشبكات محلي وإقليمي".