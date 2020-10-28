ضجة علي مواقع التواصل بسبب " إلغاء نظام الكفالة "

ارشيفية

أثار هاشتاج " إلغاء نظام الكفالة " ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من نفي وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية كافة الأنباء التي تم تداولها عن هذا الأمر .

و أشار الهاشتاج الكثير من التساؤلات علي مواقع التواصل حول الآلية البديلة لإلغاء نظام الكفالة ومدي انعكاس القرار علي الاقتصاد وزيادة العمالة .

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت الأنباء التي ترددت علي وسائل التواصل الاجتماعي حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة العربية السعودية ، لافتة إلي أن الموارد البشرية تعمل علي العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل وسوف يعلن عنها فور جاهزيتها .