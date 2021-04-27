تعرف علي أول طيار سعودي يحلق في سماء المملكة

الثلاثاء، 27-04-2021
08:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية السعودية نبذات عن حياة الطيار
عبد السلام سرحان أول طيار
سعودي يحلق في
سماء المملكة
العربية السعودية تزامنا مع اليوم العالمي للطيران.
و نشرت الهيئة العامة
للطيران المدني صورة للطيار
الراحل و أبرز المعلومات عن حياته، لافتة إلي أنه من
أوائل رواد الطيران في المملكة
.
يذكر أنه تخرج كطيار
عسكري عام 1920 ميلاديا وتم تعيينه في مصلحة الطيران المدني كخبير في إنشاء المطارات
، كما أنه قام بتحديد بعض الأراضي التي خضعت لعدد من مطارات المملكة
.