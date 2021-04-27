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تعرف علي أول طيار سعودي يحلق في سماء المملكة

أول طيار سعودي يحلق في سماء المملكة
أول طيار سعودي يحلق في سماء المملكة
 
الثلاثاء، 27-04-2021 08:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية نبذات عن حياة الطيار عبد السلام سرحان أول طيار سعودي يحلق في سماء المملكة العربية السعودية تزامنا مع اليوم العالمي للطيران.
و نشرت الهيئة العامة للطيران المدني صورة للطيار الراحل و أبرز المعلومات عن حياته، لافتة إلي أنه من أوائل رواد الطيران في المملكة .
يذكر أنه تخرج كطيار عسكري عام 1920 ميلاديا وتم تعيينه في مصلحة الطيران المدني كخبير في إنشاء المطارات ، كما أنه قام بتحديد بعض الأراضي التي خضعت لعدد من مطارات المملكة .
 

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