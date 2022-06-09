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صدور موافقة خادم الحرمين.. قرار جديد من الملك سلمان

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الملك سلمان
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الخميس، 09-06-2022 01:15 م
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا (للقرآن الكريم، والسنة النبوية) على مستوى دول غرب أفريقيا برعاية المملكة، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين.
وتأتي المسابقة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع نظيرتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، امتداداً للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لكتاب الله الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، لما يوليانه من عناية خاصة بكتاب الله عز وجل، والسنة النبوية، وحفظتهما، وذلك امتداداً لجهود هذه الدولة المباركة في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية للمسلمين في أنحاء العالم.
وبيّن أن المسابقة ستقام خلال الربع الأول من العام القادم 1444هـ، في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة تعميقاً لأواصر التعاون الثنائي في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.
وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما كل خير على ما يقومان به من أعمال متواصلة لخدمة المسلمين بالعالم، وأن يديم على المملكة وجميع بلاد العالم الأمن والأمان والاستقرار والتقدم.
 

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