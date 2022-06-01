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بريطانيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول وتكشف 3 شروط

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الأربعاء، 01-06-2022 09:02 ص

كشفت بريطانيا، عن تحسينات مهمة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين الراغبين بزيارتها، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء 1 يونيو.

ومن جانبه، أوضح سفير المملكة المتحدة المعيّن لدى السعودية نيل كرومبتون:" هناك تحسينات مهمة في نظام الفيزا للسياح والزوار السعوديين لبريطانيا من بداية شهر يونيو القادم سيكون من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب الفيزا عبر الإنترنت".

وبحسب الحكومة البريطانية، فيمكن الحصول على إعفاء إلكتروني من التأشيرة "EVW" بدلًا من التأشيرة، مع اشتراط دفع 30 جنيهًا إسترلينيًّا، كما يجب التقديم لفترة ما بين 3 أشهر إلى 48 ساعة قبل السفر.

وحول الشروط:

1-التقديم على إعفاء EVW يشترط 3 أمور: إرفاق جواز السفر، ووجود عنوان الإقامة في المملكة المتحدة، تحديد تفاصيل الرحلة بما فيها مواعيد وأوقات المغادرة والوصول.

2-يتيح EVW زيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 6 أشهر للسياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي، أما في حال الزيارة لسبب آخر، فيجب التحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى تأشيرة بدلًا من ذلك.

3-قبل التقديم، يجب إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق وفقًا لمعلومات جواز السفر، ويتضمن ذلك أي علامات ترقيم، على سبيل المثال المسافات أو الواصلات أو الفواصل العليا أو نقاط التوقف الكاملة، ويجب أن تكون تفاصيل السفر صحيحة تمامًا، ولن يتم السماح بالسفر في حال لم تكن البيانات الشخصية والتفاصيل صحيحة.

ووفق الموقع الإلكتروني، فإنه يجب إصدار فيزا EVW لكل شخص راغب بالسفر بمن في ذلك الأطفال، أما إذا كان المتقدم شخصًا آخر ينوب عنه، فيجب عليه إدخال تفاصيل الاتصال الخاصة به إضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بك.

وبعد التقديم، سيتلقى المتقدم رسالة بريد إلكتروني في غضون 24 ساعة تحتوي على رابط لتنزيل EVW الخاص به، ويجب عليه إظهار النموذج الخاص به عند السفر إلى المملكة المتحدة، ويمكن طباعته أو إظهاره على جهاز إلكتروني، مثل الهاتف أو الجهاز اللوحي.

وأبانت الحكومة البريطانية، أنه لا يمكن للمتقدم استخدام التأشيرة الخاصة به من أجل: العمل في المملكة المتحدة، أو الزواج، أو تسجيل شراكة مدنية، كما أن EVW تسمح بالدخول إلى المملكة المتحدة مرة واحدة فقط، وفي حال الرغبة بتكرار الدخول مرة أخرى فيجب الحصول على EVW أو تأشيرة أخريين.

وتابعت:" يجب على المتقدم تغيير تفاصيل السفر على EVW الخاص بك إذا قرر تغيير أوقات السفر، أو في حال المغادرة من أو الوصول إلى مطار أو ميناء أو محطة قطار مختلفة عما هو مخطط له، أو عند الوصول إلى المملكة المتحدة بعد أكثر من 8 ساعات من الموعد المخطط له"، مشددة:" المتقدم سيحتاج إلى رقم EVW الخاص به وتاريخ ميلاده لتغيير بياناته".
 

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