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شقيقة مرشد إيران تعلن تبرئها منه وتفتح النار عليه

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مرشد إيران وشقيقته
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الأربعاء، 07-12-2022 12:33 م
هاجمت بدري حسيني خامنئي، شقيقها المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأعلنت خلال رسالة باللغتين الفارسية والإنجليزية، نشرها نجلها محمد مراد خاني طهراني، عبر حسابه على تويتر، أنها تبرأت من خامنئي، ومن "خلافته الاستبدادية".


تتبرأ من شقيقها

وقالت بدري خامنئي في رسالتها : "العديد من الأمهات أصبحن ثكالى خلال العقود الأربعة الماضية، لذا أرى أنه من المناسب أن أقف إلى جانبهن عبر إعلان البراءة من شقيقي، وأعرب عن تعاطفي مع جميع الأمهات الحزينات إثر جرائم نظام الجمهورية الإسلامية من عهد الخميني إلى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلي خامنئي".

العنف
وتابعت: "مثل كل أمهات الإيرانيات، اللواتي يعشن الحداد، أشعر بالحزن أيضا لابتعاد ابنتي عني، فعندما يعتقلون ابنتي بالعنف، من الواضح أنهم يمارسون العنف آلاف المرات على أبناء وبنات الآخرين المضطهدين".

مرتزقة
وأضافت: "شقيقي لا يستمع إلى صوت الشعب الإيراني، ويعتبر خطأً أن صوت مرتزقته وعملائه هو صوت الشعب الإيراني".
يذكر أنه ألقي القبض على فريدة مراد خاني طهراني، ابنة شقيقة علي خامنئي، قبل أسبوع، عندما توجهت إلى مكتب المدعي العام تلبية لاستدعائها من قبل مكتب المدعي العام لثورة في طهران، وكانت فريدة قبل ذلك قد نشرت مقطع فيديو دعت فيه المجتمع الدولي لقطع العلاقات مع النظام الإيراني الذي يقوده خالها خامنئي.
 

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