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شاهد.. نساء أفريقيا يواجهن عنف واغتصاب الرجال بالأسلحة

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
 
الأحد، 14-02-2021 01:27 م متابعات- أمينة عبد العال
تتدرب العشرات من النساء في مراكز للرماية تقع بالقرب من جوهانسبرج علي مهارة التصويب و إطلاق الأعيرة النارية من أجل إصابة الأهداف بطريقة صحيحة .
يأتي ذلك بمحاولة من النساء في جنوب أفريقيا لحماية أنفسهن من جرائم العنف و الاغتصاب ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا تعتبر من أكثر دول العالم تسجيلا لحالات عنف و جرائم القتل و سجل فيها معدل قتل النساء 5 أضعاف المتوسط العالمي .
 

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