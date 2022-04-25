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شاهد.. ماكرون يُقبل يد مطربة مصرية بعد إحيائها حفل فوزه بالرئاسة

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الإثنين، 25-04-2022 12:00 م

وثق مقطع فيديو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقبل يد المطربة المصرية فرح الديباني بعد إحيائها حفل فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية للمرة الثانية.
وكان إيمانويل ماكرون، فاز أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما.
يذكر أن ماكرون البالغ من العمر 44 عاما، انتخب بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة لوبان بحسب النتائج الأولية.
 

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