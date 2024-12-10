شاهد لحظة وصول الثوار السوريين إلى المدخل السري لسجن صيدنايا

وثق مقطع فيديو، فرحة الثوار السوريين لحظة العثور على المدخل السري للسجن الأحمر في صيدنايا بدمشق.

وأظهر الفيديو المتداول، تجمع الثوار ناحية ممر تحت الأرض، وتعالت الأصوات بالتكبير.

كما وثق مقطع فيديو آخر، استمرار محاولات الثوار السوريين للوصول إلى المعتقلين الذين تم إخفاؤهم في طوابق تحت الأرض في سجن صيدنايا بريف دمشق.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل مجموعة من الثوار يحاولون هدم جدار لتحرير المعتقلين.

وأبان الفيديو، الثوار يسمعون أصوات المعتقلين ولكنهم لم يجدوا باب مدخل السجن على الرغم من هدم فتحة كبيرة في الجدار.

وكان الثوار نجحوا في السيطرة على سجن صنديانا وإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين من الطوابق العلوية، لكن الطوابق السفلية الثلاثة، المعروفة باسم السجن الأحمر، والسجن الأبيض، والسجن الأصفر، لا تزال تحت الأرض ومعزولة عن الخارج، فيما حاول الثوار الوصول إليها.