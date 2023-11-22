شاهد.. لحظة مقتل ممثلة روسية هي تغني على المسرح بقصف أوكراني

لقيت الممثلة والمخرجة بولينا منشيخ 40 عاما، مصرعها متأثرة في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك.وكتب الممثل دينيس لافرينتييف على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لقد تلقيت للتو رسالة من دونيتسك مفادها أن صديقتي العزيزة ومصممة الرقصات والمخرجة والمعلمة بولينا منشيخ ماتت في قصف مدفعي أثناء تقديمها لعرض فني".كما أعلن الاستوديو - المسرح "بورتال" عن مقتل الممثلة، مشيرا إلى أن الإنتاج المستقبلي للمسرحية الموسيقية الخيالية "الاختبار الأخير" سيخصص لذكرى هذه الممثلة.وقالت أناستاسيا تسيبينكو زميلة منشيخ،: "في 19 نوفمبر، نتيجة لقصف مدفعي على أراضي جمهورية دونيتسك، توفيت بولينا أثناء تقديمها لعرض أمام العسكريين".