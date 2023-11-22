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شاهد.. لحظة مقتل ممثلة روسية هي تغني على المسرح بقصف أوكراني

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ممثلة روسية
الأربعاء، 22-11-2023 10:08 ص
لقيت الممثلة والمخرجة بولينا منشيخ 40 عاما، مصرعها متأثرة في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك.
وكتب الممثل دينيس لافرينتييف على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لقد تلقيت للتو رسالة من دونيتسك مفادها أن صديقتي العزيزة ومصممة الرقصات والمخرجة والمعلمة بولينا منشيخ ماتت في قصف مدفعي أثناء تقديمها لعرض فني".
كما أعلن الاستوديو - المسرح "بورتال" عن مقتل الممثلة، مشيرا إلى أن الإنتاج المستقبلي للمسرحية الموسيقية الخيالية "الاختبار الأخير" سيخصص لذكرى هذه الممثلة.
وقالت أناستاسيا تسيبينكو زميلة منشيخ،: "في 19 نوفمبر، نتيجة لقصف مدفعي على أراضي جمهورية دونيتسك، توفيت بولينا أثناء تقديمها لعرض أمام العسكريين".


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