شاهد لحظة طرد حبيب نورمحمدوف من طائرة أمريكية

وثق مقطع فيديو لحظة طرد بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف من طائرة متجهة إلى لاس فيجاس في أمريكا بعد مشادة مع مضيفة بسبب جلوسه بجوار مخرج الطوارئ.

وقالت المضيفة ل "حبيب نور محمدوف":" إما أن تغير مقعدك أو سيتعين عليك النزول من هذه الطائرة وإلا سنضطر لإنزالك، لأنهم غير مرتاحين لجلوسك بجانب مخرج الطوارىء".

وتابعت"إما أن تأخذ مقعدا مختلفا أو سنصطحبك خارج الطائرة، ماذا تريد؟"، ورد نورمحدوف قائلا:" أريد مقابلة المشرف"، وردت المضيفة :" سأتصل بالمشرف وبعد ذلك سنحجز رحلة مختلفة لك ".

وفي نهاية الفيديو، ظهر حبيب نورمحمدوف ورفاقه وهم يغادرون الطائرة.