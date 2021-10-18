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شاهد كيف استقبل الأمير ويليام وزوجته النجم محمد صلاح

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صلاح
Native
الإثنين، 18-10-2021 09:15 ص

استقبل الأمير ويليام، دوق كامبريدج، الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أثناء حضوره حفل توزيع جائزة إيرثشوت.
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور ظهر خلالها الأمير ويليام وزوجته برفقة محمد صلاح وتبادلهم الأحاديث الجانبية.
وكان الأمير ويليام دوق كامبريدج، قام بدعوة صلاح من أجل التواجد في الحفل.
ونشر الحساب الرسمي للجائزة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لـ محمد صلاح، حيث كان أول الحاضرين للحفل.
وجائزة «إيرثشوت» هي تتويج عالمي بيئي للتعامل مع تغيّر المناخ، وأنشئت لأجل الحلول المبتكرة لإصلاح الكوكب.


 

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