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شاهد.. فنانة إيرانية تدنس المصحف أمام سفارة بلادها في الدنمارك

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الإيرانية
الثلاثاء، 08-08-2023 10:14 ص


قامت فنانة دنماركية من أصول إيرانية، أول أمس الأحد، بتمزيق نسخة من القرآن في العاصمة كوبنهاغن، لاستفزاز مشاعر المسلمين باسم الحرية المزعومة.
ونشرت فيروزة بازرافكان لحظات تمزيقها المصحف أمام السفارة الإيرانية، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع المصور ارتداء بازرافكان قميصا يحمل عبارة بالإنجليزية مفادها "المرأة والحياة والحرية". وفي تصريح خطي، قالت بازرافكان إنها قامت بهذا الفعل "عقب طلب النظام الإيراني احترام القرآن الكريم".
وأضافت أن "النظام لا يحترم حقوق المرأة، ويدعي أن القرآن الكريم يدافع عن الضغوط الممارسة على ملايين النساء".


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