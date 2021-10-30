شاهد.. تركيا تطرد 7 سوريين بسبب فيديوهات «الموز»

السبت، 30-10-2021
10:17 ص
سادت حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في
تركيا
، على إثر قيام مجموعة من السوريين
المقيمين على أراضيهم باستفزازهم عبر
فيديوهات أكل الموز.
وبدأ جدل في تركيا
هذا الأسبوع بعد أن صور لاجئون سوريون
هناك أنفسهم وهم يأكلون الموز، تعقيبا منهم على مقطع نشر في 25 أكتوبر، وظهر فيه جدال
بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي باسطنبول، حيث قال رجل تركي للشابة: “تعيشون بسهولة
أكثر منا، أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في الأسواق!”.
وإثر هذا الجدل، أعلنت تركيا
أنها ستطرد
سبعة سوريين
اعتقلتهم
بسبب “السخرية من الأتراك في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون
فيه وهم يأكلون الموز”.