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شاهد.. «ترامب» يحطم مكتبه في البيت الأبيض

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ترامب
 
الأربعاء، 11-11-2020 07:10 م محمد فضل

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب غاضبا في مكتبه، ويحطم أثاثات المكتبة بواسطة عصا البيسبول، بعد إعلان خسارته في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن هذا الفيديو ليس إلا مشهد تمثيلي ورد ضمن إحدى حلقات البرنامج The President Show الساخر الذي يؤدي فيه الممثل الكوميدي الاميركي أنطوني أتامانويك دور الرئيس ترامب في إحدى حلقات البرنامج الكوميدي التي عرضت عام 2017.
وانتشرت التعليقات المشيرة الى أن ترامب بدأ في تحطيم البيت الابيض بعد خسارته في الإنتخابات لكن هذا المشهد حصل قبل سنوات من خوضه الانتخابات واعاد المستخدمون نشره في هذه الظروف للسخرية من ترامب.
 

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