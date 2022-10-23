شاهد.. امرأة تطلق وابلًا من الرصاص على رجل إطفاء وترديه قتيلًا في الشارع

المشاجرة

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو، يظهر لحظة إطلاق امرأة النار على رجل إطفاء متقاعد، وقتله، خارج محطة وقود في إندبندنس، بولاية ميسوري، أثناء تشاجره مع صديقها.



وأوضحت الصحيفة، أن رجل الإطفاء، ويدعى سانتي،41 عاما، كان قد تدخل لمساعدة أمين صندوق محطة الوقود، بعد أن أصبح شخص يدعى تايلور، ويبلغ من العمر ٢٣ عاما، أكثر عدوانية.



وفي الفيديو، بدأ القتال بين الثنائي، واستمر الصراع في الخارج ، حيث تشاجر الرجلان وتدحرجا على الأرض.



سلم، تايلور، وهو مجرم مُدان متهم بالسطو المسلح في عام 2019 ، سلاحه الناري إلى صديقته، التي صرخت في سانتي لإطلاق سراحه.



وفتحت صديقته، النار على رجل الإطفاء، في ظهره، ما أدى إلى وفاته في الحال وفي مكان الحادث.

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