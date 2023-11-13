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شاهد.. المقاومة الفلسطينية تنشر فيديو لإسقاط طائرة إسرائيلية في غزة

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سرايا القدس
الإثنين، 13-11-2023 01:05 م
نشر الإعلام العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مشاهد لعملية استهداف طائرة إسرائيلية بصاروخ محمول على الكتف.
وكانت فصائل سرايا القدس، أعلنت أنها استهدفت طائرة إسرائيلية من نوع هيرون تي بي وتمكنت من إصابتها بشكل مباشر.
على الجانب الآخر، قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تستعد لرد عسكري قوي في لبنان بعد الضربات الصاروخية التي تعرضت لها اليوم.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اليوم الأحد، أن صاروخ سقط في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.
وتزامنًا مع ذلك ذكر جيش الاحتلال منذ قليل أن صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين جراء قصف مضاد للدبابات في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان إلى 14 حالة، مشيرة إلى أن بعضهم حرجة.
وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت عن الإسعاف الإسرائيلي، سقوط نحو 10 مصابين بشظايا وإصابات في الرأس في الجليل الأعلى.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية: "طُلب من المستوطنين في كريات شمونة وإصبع الجليل البقاء قرب الملاجئ".
ومن جانبها أعلنت كتائب القسام، تدمير 3 دبابات إسرائيلية في محور جنوب غربي غزة بقذائف الياسين.

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