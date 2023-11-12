سرايا القدس: استهدفنا طائرة إسرائيلية وأصبناها بشكل مباشر





أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت طائرة إسرائيلية من نوع هيرون تي بي وتمكنت من إصابتها بشكل مباشر.

أفادت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء والسرايا والمجلس التشريعي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنهم تمكنوا من القضاء على ما وصفه بـ"المخرب" الذي كان يحتجز 1000 من الغزيين في المستشفى ومنعهم من المغادرة، وفق مزاعمه.

وأشار إلى أنهم لا يهاجمون مستشفى الشفاء وسيواصلون السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبا.

وكان صاروخ استطلاع إسرائيلي استهدف سطح العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، كما تعرضت بوابة المستشفى للقصف مساء أمس الجمعة.

سبق وأن استهدفت غارات الاحتلال، مساء أمس الجمعة، بوابة مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة خاضتها قوات إسرائيلية مع عناصر المقاومة الفلسطينية أفشلت خلالها تقدم الآليات نحو المستشفى الواقع بغرب غزة.

وأكدت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، أمس، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية االمركزة في مستشفى الشفاء.

فيما قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، أمس الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.