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شاهد.. المئات من قوات الحرس الجمهوري السوري يفرون للعراق ويسلمون أسلحتهم

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الأحد، 08-12-2024 09:45 ص

 

وثق مقطع فيديو، انسحاب المئات من جنود الجيش السوري وفرارهم إلى العراق وتسليم أسلحتهم إلى قوات الجيش العراقي في منفذ القائم قبل دخولهم إلى الأراضي العراقية.

وأفاد مصدر من محافظة الأنبار غربي العراق، السبت، بأن المئات من جنود النظام السوري دخلوا الأراضي العراقية عبر معبر القائم- ألبوكمال بعد فرارهم من المعارك الجارية في سوريا بين قوات النظام وفصائل المعارضة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى للعلاج من الإصابات. حسب الحرة.

الحرس الجمهوري

وقال المصدر إن الجنود ينتمون لقوات الحرس الجمهوري السوري وقد سلموا أنفسهم مع أسلحتهم ومعداتهم إلى القوات العراقية.

 ونقلت فرانس برس عن مسؤول عراقي أمني القول إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع +قوات سوريا الديموقراطية+ (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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