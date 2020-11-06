الجمعة 06 نوفمبر 2020
توقيت مصر 17:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البيت الأبيض يتأهب لاستقبال "بايدن" بسبب جورجيا وبنسلفانيا

قرار صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن محمد صلاح

قبل النهائي المرتقب.. "موسيماني" يوجه أكبر استفزاز للزمالك

رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب

أمر خطير.. القنوات الأمريكية توجه الضربة القاضية لـ"ترامب"

مفاجأة.. عرض عشرات الفتيات للزواج في السعودية

الكويت: 17 مليون دينار و مازالت منظومة التعليم فاشلة

الرجاء ينفي رحيله مدربه بعد وداع بطولة أفريقيا

رسميا الأهلي يحسم صفقة بدر بانون

سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

ADS
 

العثور علي 1700 بطاقة اقتراع في البريد لم يتم تسليمها في بنسلفانيا

ارشيفية
بطاقات الاقتراع
 
الجمعة، 06-11-2020 11:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت خدمة البريد الأمريكية أنها عثرت علي 1700 بطاقة اقتراع في مراكز انتخاب بولاية بنلسلفانيا لافتة إلي أنه سيتم تسليمها مساء اليوم لعدها .
 و أوضحت خدمة البريد أنه تم العثور علي 1070 بطاقة في مركز اقتراع عمليات فلادلفيا و علي 300 في مركز بيتسيرج و 266 في لهاي فالي وغيرها تم العثور عليها في مراكز عمليات أخير في بنسلفانيا ، حسبما نشرت " رويترز " .
جدير بالذكر أن بنسلفانيا لا يزال التصويت فيها جاريا وهي لم تحسم بعد حتى الآن و تمتلك 20 صوت يفي المجمع الانتخابي " .    
 

إقرأ ايضا

image

البيت الأبيض يتأهب لاستقبال "بايدن" بسبب جورجيا وبنسلفانيا

33523-الرئيس-الامركى

أمر خطير.. القنوات الأمريكية توجه الضربة القاضية لـ"ترامب"

ارشيفية

الكويت: 17 مليون دينار و مازالت منظومة التعليم فاشلة

أخبار متعلقة

ارشيفية

1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في الانتخابات الأمريكية

خديجة جنكيز و خاشقجي

تصريحات صادمة من خديجة جنكيز عن الانتخابات الأمريكية و خاشقجي

ارشيفية

الولايات المتحدة توافق علي بيع 18 طائرة مسيرة للإمارات

ترامب و بايدن

النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية والولايات التي فاز بها كلا منهم

روحاني

رسالة من روحاني لرئيس الولايات المتحدة الجديد

ترامب

بث مباشر لـ ترامب من البيت الأبيض