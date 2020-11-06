العثور علي 1700 بطاقة اقتراع في البريد لم يتم تسليمها في بنسلفانيا
بطاقات الاقتراع
الجمعة، 06-11-202011:10 صمتابعات- أمينة عبد العال
أعلنت خدمة البريد الأمريكية أنها عثرت علي 1700 بطاقة اقتراع في مراكز
انتخاب بولاية بنلسلفانيا لافتة إلي أنه سيتم تسليمها مساء اليوم لعدها .
و أوضحت خدمة البريد أنه تم العثور
علي 1070 بطاقة في مركز اقتراع عمليات فلادلفيا و علي 300 في مركز بيتسيرج و 266
في لهاي فالي وغيرها تم العثور عليها في مراكز عمليات أخير في بنسلفانيا ، حسبما
نشرت " رويترز " .
جدير بالذكر أن بنسلفانيا لا يزال التصويت فيها جاريا وهي لم تحسم بعد حتى
الآن و تمتلك 20 صوت يفي المجمع الانتخابي " .