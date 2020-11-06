العثور علي 1700 بطاقة اقتراع في البريد لم يتم تسليمها في بنسلفانيا

بطاقات الاقتراع

أعلنت خدمة البريد الأمريكية أنها عثرت علي 1700 بطاقة اقتراع في مراكز انتخاب بولاية بنلسلفانيا لافتة إلي أنه سيتم تسليمها مساء اليوم لعدها .

و أوضحت خدمة البريد أنه تم العثور علي 1070 بطاقة في مركز اقتراع عمليات فلادلفيا و علي 300 في مركز بيتسيرج و 266 في لهاي فالي وغيرها تم العثور عليها في مراكز عمليات أخير في بنسلفانيا ، حسبما نشرت " رويترز " .

جدير بالذكر أن بنسلفانيا لا يزال التصويت فيها جاريا وهي لم تحسم بعد حتى الآن و تمتلك 20 صوت يفي المجمع الانتخابي " .

