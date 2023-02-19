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سعودي يستغيث بالمحكمة: زوجتي شديدة ولا أنام في البيت بسببها (فيديو)

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ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 19-02-2023 11:42 ص

عرض برنامج "الراصد"، المذاع على قناة الإخبارية السعودية، قصة لزوج ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب لسان زوجةه وشخصيتها الشديدة.
وقال مقدم البرنامج خلال حديثه: "زوج مسكين تقدم بدعوى يطالب المحكمة أن تعاقب زوجةه، لأنها سببت له أذى نفسي بسبب التلفظ عليه، وشتمه أمام أولاده، حتى صار لا يجلس في البيت".
وأضاف: "وضح الرجل في الدعوى، أن زوجةه شديدة الشخصية، وما يقدر يحكي معها، خصوصًا أنها وضعت مؤخر بعد الطلاق بقيمة 250 ألف ريال".
وتابع: "الرجل ما عنده طريقة يتخلص من هذا المبلغ إلا بشكوى، وعرض القضية على المصالحة، واستمع المصلح للطرفين، وتمكن من تقريب وجهات النظر، وانتهت القضية ورجع الزوج وزوجةه لبعضهما".
 

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