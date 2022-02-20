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سعودية تحيل شابًا للمحاكمة بسبب «سوقي مثل الناس»

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الأحد، 20-02-2022 10:32 ص
قدمت فتاة عشرينية في السعودية شكوى ضد شاب عشريني، تمثلت في أنه خلال قيادتها مركبتها، قام الشاب بمضايقتها واستيقافها، والتلفظ عليها، وصفعها على وجهها دون أسباب معروفة.
وأكدت خالة الفتاة والتي كانت مرافقة لها، الشكوى ، وهو الأمر نفسه الذي أكده أحد الشهود والذي حضر الخلاف والخصام بينهما عند مدخل إحدى القرى، وحاول فك الخصام بينهما، وتحريك السيارتين من الموقع.
ومن جهته أنكر الشاب ضربه للفتاة، مؤكدا أن أشار إليها بيده، قائلا: «سوقي مثل الناس»، فتوقفت، ونزلت من مركبتها، وحصلت بينهما مشادة كلامية ودفعها ولم يضربها، ثم ركب سيارته وانصرف.
خلصت التحقيقات عن توجيه الاتهام للشاب بالجناية ، وذلك بضربه الفتاة ودفعها وصفعها على وجهها، مما تسبب في خدوش خلف أذنها اليسرى، ومدة شفائها 3 أيام .
وأن ما أقدم عليه المدعى عليه، وهو بكامل أهليته المعتبرة، فعل مجرم ، ومعاقب عليه شرعا. وتم إحالة الشكوى إلى المحكمة، للفصل بينهما.
 

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