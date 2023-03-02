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زوجة نتنياهو تبكي بعدما حاصرها محتجون داخل الكوافير والشرطة تنقذها

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نتنياهو
Native
Teads
الخميس، 02-03-2023 09:47 ص

 

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صورة له وهو يعانق زوجته سارة التي حوصرت في صالون حلاقة في تل أبيب من قبل محتجين على الإصلاحات القضائية، حيث بدا عليها البكاء.

 

وكتب نتنياهو: "سارة زوجتي الحبيبة، سعيد بعودتك إلى المنزل بأمان ودون إصابتك بأذى. يجب أن تتوقف الفوضى - يمكن أن تكلف الأرواح".

 

وحاصر محتجون إسرائيليون، مساء الأربعاء، سارة نتنياهو، داخل صالون حلاقة في مدينة تل أبيب.

 

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطة تمكنت من إخراج سارة من بين الحشود، مشيرا إلى أن المتظاهرين كانوا يهتفون خارج صالون الحلاقة: "البلد تحترق وسارة تصفف شعرها".

 

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 39 متظاهرا شاركوا في احتجاجات عمت العديد من المدن خاصة تل أبيب، اعتراضا على تشريعات تدفع بها الحكومة من شأنها الحد من سلطة القضاء.

 

وتصر الحكومة على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما تعتبره المعارضة انقلابا على الديمقراطية.

 

ومنذ نحو شهرين، تشهد إسرائيل مظاهرات أسبوعية حاشدة تنظمها المعارضة للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه التعديلات.

 

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