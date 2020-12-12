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بعد نجاته من الحرب العالمية

روسيا تخلد تمساح هتلر.. بهذه الطريقة

تمساح هتلر
تمساح هتلر
 
السبت، 12-12-2020 01:38 م متابعات- أمينة عبد العال
تبرعت حديقة حيوان موسكو بـ" تمساح هتلر" لمتحف دراوين الواقع في العاصمة الروسية لتحنيطه لعرضه علي الجمهور .
و يعتقد أن التمساح " زحل " أو " ساتورن" الذي توفي وعمره 84 عام كان يعود للزعيم النازي أدولف هتلر  قد نجا من جحيم القصف الذي طال برلين أثناء الحرب العالمية الثانية  .
وقد عثر جنود بريطانيون علي التمساح و سلموه للجيش الروسي وتم نقله إلي العاصمة موسكو عام 1946 بحديقة الحيوان ، ثم تبرعت الحديقة بالتمساح المنوفي للمتحف حيث جري تحنيطه و أصبح جاهز للعرض ابتداء من العام المقبل ، حسبما نشرت " ذا صن " البريطانية .
جدير بالذكر أن حياة التمساح شكلت لغز محير للجميع منذ هروبه من حديقة برلين وحتي عام 1946 حين تم اكتشافه من قبل قوات بريطانية ونقله للاتحاد السوفيتي ، وأشارت بعض النظريات إلي أن سر اختفاءه هو أنه كان يعيش في الأقبية تحت الأرض أو في مياه الصرف الصحي أو ربما احتفظ به أحد الزعماء النازيين الفارين في تلك الفترة .
 

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