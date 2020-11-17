الثلاثاء، 17-11-2020
02:38 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الفنانة رانيا يوسف
عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل " الآنسة
فرح " مشيرة إلي أنه يتضمن العديد من الموقف الطريفة .
و أضافت في تصريحاتها لبرنامج " MBC Trending " أنها
تتعرض في مسلسل " شارع 9
" للخيانة قائلة :" ده مش في شارع 9
بس ده
في الحياة عادة و ده الطبيعي ، لافتة إلي أن أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني
" .
و أشارت إلي أن أسرة العمل أصبحت عائلة واحدة بالفعل لافتة إلي أنها تتعامل
مع عارفة عبد الرسول علي أنها أمها و أسماء أبو اليزيد ابنتها بجد ، مشيرة إلي أنه
بقائهم مع بعض لمدة عام جعلهم يتعودون علي بعض " .