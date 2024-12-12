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رئيس وزراء سوريا الجديد يكشف مفاجأة عن احتياطي النقد الأجنبي

محمد_البشير
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الخميس، 12-12-2024 11:58 ص

 

كشف محمد البشير، رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في سوريا، أن خزائن الدولة لا تحتوي إلا على نقود بالليرة السورية، التي تعادل قيمتها نحو 35 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

 

وأضاف في تصريحه لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن البلاد تفتقر حاليًا إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات، واصفًا الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".

وتولى البشير، الذي قاد سابقًا حكومة إنقاذ في شمال غرب سوريا، المنصب بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة على دمشق استغرق 12 يومًا وأسفر عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

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