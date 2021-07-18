الأحد 18 يوليه 2021
توقيت مصر 14:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رئيس وزراء إثيوبيا: جيشنا جاهز لهزيمة العدو

حاتم الحويني : أشرف زكي «ديوث».. والأخير يتوعده

صدمة.. مصرع مشهورة "إنستجرام" أثناء التقاط سيلفي من مكان شاهق

فضيحة.. مسؤول حكومي كويتي سابق يختطف شابًا ويغتصبه

بالأسماء.. ليفربول «صلاح» يُطيح بـ 11 لاعبًا

الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي بعد الواقعة المؤسفة

«فاشل وهجاص».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ رضا عبدالعال بشأن موسيماني

«اعتداءات كل عيد».. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطلق قنابل الغاز

«مخطوفة».. حلا شيحة توجه رسالة عنيفة لوالدها وتكشف سبب عودتها للدين

عمرو أديب يفجر مفاجأة في أزمة حلا شيحة وتامر حسني (فيديو)

ADS
 

رئيس وزراء إثيوبيا: جيشنا جاهز لهزيمة العدو

16051930660862015
ا
Native
الأحد، 18-07-2021 01:52 م

حذر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من سعي قوى معادية لبلده إلى زرع التفرقة داخله، وتعهد بالقضاء على “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة.
كما وصف أبي أحمد، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد، “الجبهة الشعبية” التي استعادت سيطرتها مؤخرا على عاصمة إقليم تيغراي مدينة مقلي، بأنه “التنظيم الوحيد في التاريخ الذي يستخدم نفوذه السياسي لتدمير دولته”، مضيفا: “العدو الذي نواجهه هو سرطان إثيوبيا”، بحسب “وكالة الأنباء الإثيوبية”.
ووعد رئيس الحكومة الإثيوبية بالقضاء على “الجبهة الشعبية”، قائلا: “عندما نعمل على اجتثاث الأعشاب الضارة نفعل كل ما بوسعنا لعدم الإضرار بالقمح”.
وأوضح أن قوى تهدد وحدة إثيوبيا تبذل قصارى الجهد بغية زرع التفرقة داخل هذا البلد وتريد أن يغض الطرف عن تصرفات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وتابع: “لدينا خطة واضحة بشأن كيفية ومكان وتوقيت التصرف، وسيرى أصدقاؤنا وأعداؤنا قريبا أن جيشنا سيكون على الاستعداد لأداء مهمته عندما ستظهر حاجة إلى ذلك”.
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_7a0cd8648b7eeb86e42bdc4c876fb76a

«اعتداءات كل عيد».. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطلق قنابل الغاز

ارشيفية

سيول و ثلوج.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق في المملكة

145-083727-european-court-germany_350x200

محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارها بشأن الحجاب

أخبار متعلقة

آبي-أحمد-بالزي-العسكري

رئيس وزراء إثيوبيا: انتهى وقت المفاوضات مع «العدو الأكبر»

1535375_0

توسع الحرب الأهلية في إثيوبيا.. إقليم جديد يعلن الدخول في المواجهات المسلحة

image

إثيوبيا تصدر بيانًا بشأن سد النهضة: قولنا مرارًا أن اللجؤ لمجلس الأمن لن يُفيد

5d0d53d1631a6

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

Capture

بعد بدء الملء الثاني للسد.. آبي أحمد يوجه رسالة لمصر والسودان

10160038361176263754623613474757

إثيوبيا ترد على رفع مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن