إبادة بضوء أمريكي.. إسرائيل تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورًا

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نتنياهو
الأحد، 08-10-2023 01:28 ص

 

 

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

 

وأضاف نتنياهو في حديث له: سنضرب حماس حتى النهاية وسنثأر لهذا اليوم الأسود.

 

وتابع: في غزة مدينة الشر التي يختبأ فيها قادة حماس، أقول لمواطنيها أخرجوا الآن سنضرب بكل قوة.

 

وواصل: نصلي جميعا من أجل شفاء المصابين والرهائن، أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن.

 

ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي بايدن وشكره على تصريحاته القوية والواضحة، مضيفًا: نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر.

 

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "حماس ستدرك سريعا أنها ارتكبت خطأ فادحا، وسوف تدفع الثمن".

 

وتابع: "قبل 15 عاما كرئيس للقيادة العسكرية الجنوبية كنت على وشك كسر شوكة حماس لكن أوقفتني السلطة السياسية، وهذا لن يحدث مرة أخرى".

وأضاف: "سنغير الواقع في غزة ل 50 عاما مقبلة، لن تعود الأمور كما كانت سنتحرك بكل قوتنا".

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