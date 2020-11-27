دولة عربية تخلي رعاياها من قطر

أعلنت السفارة الجزائرية في الدوحة أنه سيتم تنظيم عملية إجلاء مخصصة لنقل الجزائريين العالقين في قطر ليعودوا في هدوء و ظروف حسنة .ووجهت السفارة الشكر إلي السلطات القطرية التي قدمت لها كل التسهيلات ووفرت لها الظروف المناسبة لإتمام جميع عمليات الإخلاء بنجاح كبير ، حسبما نشرت في بيانها علي صفحتها الرسمية علي " الفيسبوك " .و كانت السفارة الجزائرية قد أعلنت عن موعد إقلاع رحلة الخطوط الجزائرية من مطار حمد إلي مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة ، لافتة إلي أنه تم تحديد أمس الخميس 26 نوفمبر لعملية الإخلاء .