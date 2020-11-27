دولة عربية تخلي رعاياها من قطر

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مطار الدوحة
مطار الدوحة
 
الجمعة، 27-11-2020 12:50 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السفارة الجزائرية في الدوحة أنه سيتم تنظيم عملية إجلاء مخصصة لنقل الجزائريين العالقين في قطر ليعودوا في هدوء و ظروف حسنة .
ووجهت السفارة الشكر إلي السلطات القطرية التي قدمت لها كل التسهيلات ووفرت لها الظروف المناسبة لإتمام جميع عمليات الإخلاء بنجاح كبير ، حسبما نشرت في بيانها علي صفحتها الرسمية علي " الفيسبوك " .
و كانت السفارة الجزائرية قد أعلنت عن موعد إقلاع رحلة الخطوط الجزائرية من مطار حمد إلي مطار هواري بومدين  بالجزائر العاصمة ، لافتة إلي أنه تم تحديد أمس الخميس 26 نوفمبر لعملية الإخلاء .
https://www.facebook.com/embalgeria.doha/posts/2421794424794423
 

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