الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

دولة خليجية تُشهر بمصريين في بيان رسمي: فعلوا هذا الأمر (صورة)

kalabsh778
القبض على مصريين
 
الخميس، 22-10-2020 07:40 م محمد فضل

شهرت وزارة التجارة السعودية، بعدد من المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى مصريين مقيمين في المملكة.
والمواطنين السعوديين الذين تم التشهير بهم هم: (عبداللطيف بن محمد بن عبدالكريم الشدوخي، ومحمد بن علي بن عبدالله الحبيب، ومحمد بن عبدالله بن محمد بانافع)، والمقيمين المصريين هم: ( أحمد بن محمد عيد سليمان، وهشام عبده عبدالفتاح السيد)، وذلك إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطنين الثلاثة للمقيمين من تشغيل مطعم للوجبات السريعة ومؤسسة لبيع اللحوم في مدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة وزارة التجارة بلاغاً مفاده الاشتباه بحالة تستر لدى المطعم الواقع بحي منفوحة بمدينة الرياض وبالتحري والتفتيش عن المخالفة ضبطت الوزارة عقودًا وأدلة مادية تؤكد حالة التستر، وتولي المتستر عليهما عقد الاتفاقيات والتوريد ومزاولتهما النشاط التجاري غير المرخص لهما به وتصرفهما تصرف المالك، وبناءً عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

1044685623_0_482_2895_2048_1000x541_80_0_0_cbfbb95acb6d0ce99c42c3a32a55e2ff

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ 333648

أردوغان

كاتبة سعودية تطلب من مشاهير تويتر طلبا غير متوقع بشأن تركيا

download

حزن شديد في السعودية على وفاة هذا الشخص

unnamed

بدءًا من اليوم.. تفاصيل التقديم على أداء العمرة

saudi-172019-001_0

السعودية تنجو من كارثة خطيرة اليوم

9999075334

تراجع كبير في إصابات كورونا بالسعودية