الأحد، 24-01-2021
11:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استخدمت صديقة النجم
الكروي الراحل دييجو مارادونا
البطاقات الائتمانية لأسطورة
الكرة عقب وفاته ، مما
تسبب في إقامة دعوي قضائية ضدها .
وكانت فيرونيكا أوجيد
، صديقة مارادونا
والتي أنجبت منه طفل ، أدعت أن الصديقة السابقة للراحل ، روسيو
أوليفيا ، استخدمت بطاقة ائتمانية فيها رصيد من النجم الأرجنتيني بعد وفاته ،
مؤكدة أنها استغلت الموقف و أجرت عدد كبير من المشتريات بسعر باهظ حتى تم إيقافها
في النهاية ، حسبما نشرت صحيفة " ذا صن " البريطانية .
و حسب الصحيفة فإن
فيرونيكا أعلنت أنها أعادت 3 مليون دولار بعد انفصالها عن مارادونا
عام 2013 بخلاف
روسيو التي احتفزت بكل شئ.
جدير بالذكر أن روسيو
منعت من حضور جنازة مارادونا
في نوفمبر الماضي ، حيث كان الراحل قد قدم طلب للإنتربول
زعم في أنها سرقت ساعات و مجوهرات ملكا له .