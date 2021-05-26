الأربعاء 26 مايو 2021
توقيت مصر 18:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجل حسن نصرالله يكشف عن مرض والده

حالته النفسية سيئة.. أول ظهور لـ شريف الدسوقي بعد بتر قدمه (فيديو)

دبابات وأسلحة ثقيلة.. اندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا

مصر تُعلق على انتخابات الرئاسة في سوريا: بداية إعادة الإعمار

الفنان مجدي صبحي يعلن اعتزال التمثيل

زواج الأميرة حصة الإبنة الوحيدة للملك سلمان (صور)

المغرب يكتسح السعودية 8-0 في مصر

شقيق«سبعبع» يكشف حجم البتر في قدمه: حاجة بسيطة.. بلاش تهويل(فيديو)

تنفيذ القتل قصاصًا في السعودي حسين حقوي

منها التعليم والمرور.. الحكومة تسحب 8 مشروعات قوانين من البرلمان

ADS
 

دبابات وأسلحة ثقيلة.. اندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا

88
h
Native
الأربعاء، 26-05-2021 05:28 م

ذكرت وسائل إعلام، اندلاع اشتباكات عسكرية  بين  قوات من جيش السودان وإثيوبيا بمنطقة باسندة الحدودية، وذلك في تصعيدٍ عسكري جديد بين البلدين، التي تشهد العلاقات بينهما اضطرابًا واضحًا، وفق ما أوردت شبكة “العربية”.
وذكرت التقارير إن الاشتباكات الجارية تتم بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي.
وقبل أيام، دفعت إثيوبيا بحشود عسكرية ومليشيات من الأمهرة إلى الأراضي السودانية، وذلك نحو مستوطنة قطراند الواقعة داخل أراضي منطقة الفشقة السودانية.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة «سودان تربيون» أن «الحدود السودانية الإثيوبية بالفشقة الكبرى والصغرى شهدت حشودا كبيرة وتحركات لقوات إثيوبية قادمة من عاصمة إقليم بحر دار ومدينة قندر».
وأضافت المصادر أن القوات الإثيوبية المدعومة بمليشيات الأمهرة، اتجهت نحو مستوطنة قطراند وهي مزودة بعتاد حربي ورشاشات قناصة ومدافع ودبابات.
وكشفت المصادر عن تحرك جزء من هذه القوات نحو مدينة عبدالرافع الإثيوبية المحاذية لمحلية القريشة بجانب منطقتي ماي خدرة والحمرة اللتان تقعان في إقليم تجراي المحاذي لولاية القضارف بطول 110 كلم.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التحركات العسكرية تأتي بعد معارك وقعت قبل ذلك  بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، حيث نجح الأول في استعادة 20 ألف فدان كان يسيطر عليها الإثيوبيون منذ عام 1995.
وتعد مستوطنة قطراند الإثيوبية الواقعة داخل الأراضي السودانية، معقلا ومركزا للقوات والمليشيات الإثيوبية، بحسب «سودان تربيون».
وقالت الحكومة السودانية في ينايرالماضي إن 17 منطقة و8 مستوطنات داخل حدوده الشرقية، كانت محمية بمليشيات إثيوبية، قبل أن يبدأ الجيش السوداني حملة عسكرية في نوفمبر الماضي لينجح في استعادة 90% من هذه الأراضي.

 

ومنذ عام 1995، استغل مزارعون إثيوبيون، تحت حماية مليشيات مسلحة، نحو مليوني فدان من أراضي الفشقة شديدة الخصوبة، وشيدت السلطات الإثيوبية العديد من القرى هناك، وزودتها بالخدمات والبنى التحتية بما فيها الطرق المعبدة.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قال إنه لا تراجع عن حدود السودان المتعارف عليها، وفقًا للاتفاقيات الدولية مع إثيوبيا.
وشدد على أهمية الحل السلمى للقضية، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات.
 

إقرأ ايضا

E2QVLfcXIAQaHal-1-645x487

بالصور.. السعودية تستقبل وزير سوري لأول مرة منذ 10 سنوات

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

180899

قرار سعودي عاجل ضد إسرائيل يصدم تل أبيب

أخبار متعلقة

2021_4_11_15_15_38_473

على وجه السرعة.. بيان أمريكي بشأن مفاوضات سد النهضة

121-131535-download-2019-10-11t144530.875_700x400

بعد التطورات الخطيرة.. أمريكا لـ آبي أحمد: يجب وقف ما يحدث فورًا