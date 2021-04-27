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بعد التطورات الخطيرة.. أمريكا لـ آبي أحمد: يجب وقف ما يحدث فورًا

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آبي أحمد
 
الثلاثاء، 27-04-2021 10:26 ص

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مؤكدا قلق الولايات المتحدة إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إنه اتصل برئيس الوزراء الإثيوبي للتأكيد على قلقه بشأن الأوضاع في تيجراي، والمخاوف من تنامي خطر المجاعة في الإقليم الإثيوبي وعدم الأمن في أجزاء أخرى من إثيوبيا.
وأكد الوزير الأمريكي لرئيس وزراء إثيوبيا على ضرورة قيام جميع أطراف النزاع في إثيوبيا بإنهاء الأعمال العدائية على الفور.
وكان بلينكن أعلن أن لدبلوماسي الأمريكي المخضرم والمسؤول السابق بالأمم المتحدة جيفري فيلتمان سيعمل مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي.
وأكد بلينكن، في بيان، أن هذا التعيين دليل على التزام الإدارة بقيادة جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الأفريقي.
وأوضح أن المشاركة الأمريكية رفيعة المستوى أمر حيوي للتخفيف من المخاطر التي يشكلها تصعيد الصراع مع توفير الدعم، خاصة في ظل القلق والأوضاع المضطربة في إثيوبيا، وتحديدا في إقليم تيجراي، وملف الحدود السودانية الإثيوبية والنزاع حول سد النهضة.
 

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