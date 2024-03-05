خناقة حراس الرئايس.. شاهد ماذا فعل حرس الرئيس الجزائري مع حرس نظيره الإيراني

وثق مقطع فيديو قيام عدد من أفراد الأمن الجزائري، باعتراض مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومنعهم من دخول قاعة اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، الأحد الماضي.وأظهر الفيديو الرئيس الإيراني يدخل إلى قاعة الاجتماع وخلفه عدد من مرافقيه، وسمح أفراد الأمن الجزائريون للرئيس الإيراني بينما منعوا مرافقيه.وكان إبراهيم رئيسي وصل يوم السبت الماضي إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز.