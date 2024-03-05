الأربعاء 06 مارس 2024
توقيت مصر 04:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفز جنيهان مرة واحدة.. صعود مفاجئ للدولار في السوق السوداء

فحص ملابس "فتاة الشروق" يكشف مفاجأة تقلب سير القضية

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة حلمي بكر

خناقة حراس الرئايس.. شاهد ماذا فعل حرس الرئيس الجزائري مع حرس نظيره الإيراني

سعودية تضبط زوجها أثناء خيانتها مع امرأة أخرى بطريقة ماكرة

اتحاد الكرة: جهاز المنتخب بقيادة حسام حسن لم يستطع التواصل مع صلاح

قرار عاجل من النائب العام بشأن من نشر أخبار كاذبة عن "فتاة العريش"

بينهم مصرية وسعوديتين.. الكويت تعلن سحب الجنسية من 11 شخصًا (بالأسماء)

صور.. خمسينية تتزوج شاب يصغرها بـ 21 عامًا: أشعر أني فزت باليانصيب

ابنة محمد فؤاد تتصدر الترند بعد ظهورها المثير

خناقة حراس الرئايس.. شاهد ماذا فعل حرس الرئيس الجزائري مع حرس نظيره الإيراني

IMG-20240305-WA0028
ا
الثلاثاء، 05-03-2024 10:00 م


وثق مقطع فيديو قيام عدد من أفراد الأمن الجزائري، باعتراض مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومنعهم من دخول قاعة اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، الأحد الماضي.
وأظهر الفيديو الرئيس الإيراني يدخل إلى قاعة الاجتماع وخلفه عدد من مرافقيه، وسمح أفراد الأمن الجزائريون للرئيس الإيراني بينما منعوا مرافقيه.
وكان إبراهيم رئيسي وصل يوم السبت الماضي إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز.

إقرأ ايضا

IMG-20240305-WA0027

سعودية تضبط زوجها أثناء خيانتها مع امرأة أخرى بطريقة ماكرة

IMG-20240303-WA0017

شاهد.. لحظة غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

IMG-20240303-WA0020

فيديو صادم.. انتحار كويتي شنقًا على جسر مشاة