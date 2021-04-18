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حكم بسجن زوجة رئيس عربي وابنته 6 سنوات

ليلى-الطرابلسي
ليلى الطرابلسي
 
الأحد، 18-04-2021 06:23 م محمد فضل
أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيا، على ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وابنتهما، نسرين بن علي، بالسجن 6 سنوات في قضية فساد مالي، بحسب فضائية “نسمة” التونسية.

وتمت إحالة زوجة ابن علي وابنتهما على المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، الشهر الماضي، إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من 23 مارس 2021.

وكانت الرئاسة التونسية قالت إنه جرى تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.
 

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