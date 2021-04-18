حكم بسجن زوجة رئيس عربي وابنته 6 سنوات

الأحد، 18-04-2021
06:23 م
محمد فضل
أصدرت محكمة تونس
ية حكمًا غيابيا، على ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونس
ي الأسبق، زين العابدين بن علي، وابنتهما، نسرين بن علي، بالسجن 6 سنوات في قضية فساد مالي، بحسب فضائية “نسمة” التونس
ية.
وتمت إحالة زوجة ابن علي وابنتهما على المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وقالت وزيرة العدل التونس
ية بالنيابة حسناء بن سليمان، الشهر الماضي، إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من 23 مارس 2021.
وكانت الرئاسة التونس
ية قالت إنه جرى تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار تونس
ي (1.27 مليون دولار) من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونس
ي.