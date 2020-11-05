حبس إعلامي إماراتي ورجل أعمال بسبب «شائعة»

الخميس، 05-11-2020
08:46 م
محمد فضل
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحبس
المتهمين بنشر قصة
مفبركة عن وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يشمل الحكم حبس
متهمين اثنين،
أحدهما مراسل قناة تلفزيونية محلية يدعى منذر المزكي، لمدة سنتين، والآخر رجل أعمال
يدعى محمد سعيد العولقي، بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة على إحدى القنوات المحلية،
وبإبعاد المتهم المقيم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى ظهور المتهم الأول العولقي، مع
المتهم الثاني المزكي، مراسل قناة أبوظبي الرياضية على شاشة تلك القناة، وإذاعة قصة
مختلقة عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس ”كورونا“، وأثبتت تحقيقات
النيابة العامة في حينها، أن هذه الواقعة كاذبة و عارية عن الصحة.