جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه لحل الأزمة مع السعودية

الخميس، 02-12-2021
10:57 م
أعلن وزير الإعلام اللبنان
ي
جورج قرداحي، استقالة
ه من منصبه قبل ساعات من لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في المملكة غدا الجمعة.
وقال "قرداحي"
حسب قناة "الجديد" اللبنان
ية، أن استقالة
ه هي لاعطاء دفع إيجابي لمبادرة
الرئيس الفرنسي، مضيفًا أنه سيعقد مؤتمرا صحافياً غداً الجمعة عند الواحدة بعد الظهر
في وزارة الإعلام.
وقالت القناة إن الوزير جورج
قرداحي، سيعلن استقالة
ه رسميًا من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه بالرئيس ميقاتي أمس الاربعاء،
ونزولا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان".